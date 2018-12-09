شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل السعودية" تنصف 3 عمال مصريين حجز كفيلهم جوازات سفرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، بحل مشكلة كل من "ن .أ .س" ممرضة، و "ع .ح .أ" عامل ، و "أ .س .م" ممرض، يعملون فى مركز طبى بمكة بالمملكة العربية السعودية ، امتنع الكفيل عن تسلمهم جوازات سفرهم بعد انتهاء إقامتهم، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تأكداً فوراً من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان بأنه تحرك وتواصل مع مدير المركز للتعرف علي أسباب عدم تسليم الجوازات، الذي كشف بدوره عن أن المتبع الاحتفاظ بجوازات العمال لعدم تركهم العمل دون رغبته.

وقد تواصل المستشار العمالي مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية التي انصفت الشاكين بخطاب رسمي من الوزارة أكدت فيه عدم أحقية الكفيل بالاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل بدون رغبته وفي حالة امتناعه عن تسليم الجوازات سوف يتم فرض عقوبة مالية قدرها 6000ريال سعودي علي الجوازات الثلاثة.

وأضاف أن الكفيل وافق علي الفور بتسليم جوازات سفر المواطنين الثلاثة بمجرد إخطاره بخطاب وزارة العمل السعودية .