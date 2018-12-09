شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عالمًا يشاركون فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم، فى فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، والذى يبدأ فى 17 ديسمبر الجارى بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر ويستمر لمدة يومين.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة معالتمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاًكبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة قائلة: "الحقيقة أن جميع علماء وخبراء مصر فى الخارج مدعاة للفخر والاعتزاز خاصة أنهم يتسابقون للمشاركة في هذه المؤتمرات، وهناك عددكبير منهم لم تمكنه ارتباطاته العلمية والوظيفية من الحضور لكنهم جميعا – الذين حضروا وغيرهم – أبدوا استعدادًا كبيرًا وترحيبًا لوضع علمهم وتجاربهم وخبراتهم فيخدمة الوطن الأم، مصر".

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ترحيبه باستضافة عقول مصر المهاجرة بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.

وقال عبد الله إن استضافة المؤتمر بالمحافظة تنبع من حرصه على أن تساهم محافظة البحر الأحمر في تحقيق أهداف التنمية في ضوء الاستراتيجية القومية التي تنتهجهاالدولة المصرية.

وأضاف عبد الله:"أن استضافة هذا العدد الكبير من علماء مصر في وقت واحد ليس بالأمر البسيط، لكننا وضعنا كل إمكانيات المحافظة وأجهزتها التنفيذية في خدمةالمؤتمر لإنجاحه"، موجها الشكر لمستثمري البحر الأحمر ومدينة الغردقة على مساهماتهم في الاستضافة.

وتابع أن استضافة مثل هذا الحدث الكبير أمر يسهم في أن تتصدر مدينة الغردقة خريطة سياحة المؤتمرات وهو الهدف الذى تسعى المحافظة لتحقيقه.