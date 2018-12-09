محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ -أ ش أ:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ.
وكان في استقبال الرئيس السيسي، عقب دخوله المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرا الخارجية سامح شكري والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأفارقة .
يذكر أن فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" قد انطلقت أمس السبت بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .