أخبار مصر | لترخيص الـ"توك توك".. معلومات مهمة بالقانون الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لترخيص الـ"توك توك".. معلومات مهمة بالقانون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تناقش لجنة النقل بالبرلمان، المواد الخاصة بتقنين وضع الـ"توك توك" في قانون المرور الجديد. وفي السطور التالية، أبرز هذه المواد وطريقة ترخيص تلك المركبة: 1- منع قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا. 2- إلزام قائديه باستخراج رخصة قيادة شخصية. 3- استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها. 4- كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها. 5- يحذر سير "التوك توك" في الشارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية. 6- السماح له بالسير فى الضواحي والمناطق العشوائية بشرط تحديد خطوط سير. 7- يحظر سير "التوك توك" على الطرق السريعة وبين المحافظات.

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