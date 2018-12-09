أخبار مصر | عاجل.. معلومات مهمة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. معلومات مهمة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة المقبلة، بشكل متوقع، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون.

وفي السطور التالية، الحالات التي لن يشملها القانون ولن يتم التصالح فيها.

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضى الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.