شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تشارك في منتدى أفريقيا 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في مؤتمر الاستثمار «أفريقيا 2018»، والذي بدأت فعالياته، السبت، بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا».

وتأتي تلك المشاركة، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، الذي اختتمت فعاليات نسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، الذي سيشهد مشاركة مصرية فاعلة من خلال عدة مبادرات ومشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية الأخرى، بمختلف مجالات التنمية.

وفي هذا السياق، أطلقت الأكاديمية عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة الأفريقية، أبرزها «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة»، والذي تم تصميمه ليتضمن محاضرات عن نظريات الإدارة، والاقتصاد، والتخطيط العلمي، والإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، ودراسة علوم التكنولوجيا، ومهارات التفاوض، وغير ذلك.

كما سيطرح البرنامج، في لقاءات حوارية مع متخذي القرار، التحديات التي تواجه القارة، وستطرح مشاريع الحلول من المتدربين، ويشتمل البرنامج كذلك على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.

وأطلقت الأكاديمية أيضا «برنامج القيادة التنفيذية للقارة الأفريقية»، والذين يتضمن دراسة معمقة لنظريات الإدارة، والاقتصاد، والحوكمة، والتخطيط العلمي، وتطبيقات الابتكار في المجال الحكومي، ومهارات التفاوض، وبناء فرق العمل، وغير ذلك، بالإضافة إلى الإطلاع على الاتفاقيات الأفريقية، وعقد لقاءات حوارية مع متخذي القرار، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة، وطرح مشاريع الحلول من قبل المتدربين، كما يشتمل البرنامج على جوانب ترفيهية وتثقيفية وسياحية.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس من عام 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.