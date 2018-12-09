شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة" تؤكد إنهاء تأهيل 5000 من مطبقى المبيدات نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، استكمال برنامج مطبقى المبيدات ، ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، موضحا أن البرنامج انتهى من تأهيل وتدريب ما يزيد عن 4400 من مطبقى المبيدات للوصول الى للمستهدف 5000 من مطبقى المبيدات نهاية عام 2018.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه من خلال اللجنة نواصل تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى"، واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أن برنامج مطبقى المبيدات يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وكشف تقرير لجنة المبيدات أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعًا فى مختلف المحافظات حيث يهدف البرنامج الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.