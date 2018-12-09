شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطلق مبادرة "قافلة المحافظات" لحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، والتى ستجوب كافة محافظات الجمهورية، والتى تستهدف حل شكاوى المستهلكين، وتخصيص رقم الواتس آب (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقى الشكاوى وإن القافلة ستبدأ من محافظة سوهاج غدا الاثنين بالموقع المجهز بمقر الحديقة المتحفية أمام مبنى محافظة سوهاج بمشاركة العاملين بالجهاز وممثلو كافة الشركات والكيانات المعنية بالمنظومة الاستهلاكية "سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات "مياه، غاز، كهرباء، اتصالات" شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة للمشكلات المتعلقة ببطاقات التموين.

وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز قد أكد أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج فى إطار من التعاون و تم الإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع المحافظ ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب وبالجامعات والمدارس ودور العبادة وعلى المواقع الإلكترونية.

كما تم التنسيق بين رئيس جهازحماية المستهلك والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ومحافظ سوهاج لإقامة ندوة تثقيفية توعوية بمقر الجامعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعه ورموز المجتمع المدنى والعمد والمشايخ والقيادات بالمحافظة بهدف التوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات الحصول عليها وجهود الدوله فى هذا الشأن واستعراض قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بهدف وضع ضوابط عديده لحماية المستهلك وصيانة حقوقه.

واشار إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية وأن خدمة الواتس آب ( قافلة المحافظات 01030000602 ) لتلقى كافة الشكاوى الخاصه بأبناء المحافظة.