شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يكشف عن اختصاصات لجنة الطفل بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن المجلس شكل لجنة للطفل ضمن لجانه لتحسين جودة وحياة الطفل المصرى والأجواء المحيطة به.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس اختار كلا من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.

وكشف مكرم محمد أحمد عن اختصاصات اللجنة من بينها تكون اللجنة مختصة بتطبيق كود الطفل فى الصحافة والإعلام والحفاظ على حقوق الطفل وتنظيم دورات تدريبية لتحسين أداء الصحفيين بالنسبة للطفل، وأن يكون لدى كل المعنيين بشئون الطفل والمرأة سيل من المعلومات.