اليوم.. "صناعة البرلمان" تناقش أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سمير البطيخى، أحمد همام، محمود الضبع، بلال النحال، بشأن مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

وتناقش اللجنة، اليوم الأحد، بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والخسائر التى تلحق بشركتى سيتا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية، مع بيان خطة تطوير مصانع قنا للغزل والنسيج.

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سعد الجمال، قاسم فرج، رضوان الزياتى، بشأن الأسباب التى أدت إلى توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان، ومدى عزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبى زعبل من نشاط صناعى إلى سكنى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعة.