شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 98 رحلة داخلية ودولية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 98 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرةالدولى، لتقل نحو 14 ألفا 700 راكبا من جميع الجنسيات. وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منذ بداية اليوم، 98 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، في حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.

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