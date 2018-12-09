شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للأمطار على المحميات الطبيعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأمطار فوائد عديدة على المحميات الطبيعية، وزيادة معدلاتها يعنى مزيدا من انتعاش وإحياء النظم البيئية، ونمو الكثير من النباتات.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذه السطور فوائد الأمطار للمحميات الطبيعية، وفق ما أكده الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، وتتضمن:

1- الأمطار أهم الظواهر الطبيعية التى تنعش البيئة النباتية، وبالتالى جميع الكائنات الحية التى تعتمد عليها.

2- تساعد على ازدهار أنواع من النباتات، مثل أشجار المنجروف، الموجودة على الساحل، والتى تعتمد بشكل أساسى على السيول والأمطار.

3- نزول مياه الأمطار من خلال مصبات الأنهار للبحار، تنعش البيئة البحرية، وتجددها.

4- تساعد فى استقرار السواحل، من خلال تغذيتها بالرمال التى تصاحب مياه السيول.

5- الأمطار أدت إلى نمو نباتات بكثافات وتنوع كبير فى محمية جبل علبة وصلت إلى 100% من مساحتها.