شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة": 5 لجان بالغيطان لمكافحة الأمراض الفطرية بمناطق سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن الإدارة تقوم بتكثيف المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيا والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول.

وأضاف "عطا" أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين وتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة وكذا مبيدات الأمراض الفطرية، حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل بالإصابة بالأمراض الفطرية.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ،أن هناك لجان مشكلة من قبل إدارة البساتين ،ومكافحة الافات الزراعية، ومعهد أمراض النبات والوقاية بمركز البحوث الزراعية والارشاد الزراعى،والخدمات الزراعية،بالنزول إلى الحقول وتوعية المزارعين بمخاطر الامطار والسيول ،خاصة الخضر والفاكهة فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد بجميع قرى ومراكز المحافظات.

وأوضح التقرير أنه من خلال غرفة إدارة الأزمات يتم عمل برامج ارشادية لمواجهة هطول الامطار والتقلبات الجوية وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية وعمليات المكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار للمحاصيل الزراعية الشتوية، حال حدوثها،كـ"الندوة المتأخرة"، و"الأمراض الفطرية"و"أعفان الجذور" وتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه، وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية الشتوية وعمل ندوات إرشادية فى القرى والحقول حال تضررها.