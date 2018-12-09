شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن سؤال: هل تأخير الصلاة بعد الأذان يجعلها قضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص تأخير الصلاة عن وقتها. أجاب الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجعلها حاضرة وإنما آداء وليست قضاء.

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