شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الإسكندرية تطلق خطة دعوية جديدة لمحاربة التطرف والسيطرة على المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الإسكندرية من المحافظات المهمة والتى كانت منبعاً للأفكار المتطرفة بوجه بحرى وخرج منها عدد من الأفكار الشاذة والفتاوى ورموز التطرف وفى السنوات الأخيرة أطلقت وزارة الأوقاف عدد من الخطط لمحاربة الفكر المتطرف وخاصة محافظة الإسكندرية للسيطرة على جميع المنابر والمساجد.

وأطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية خطة دعوية لمحاربة التطرف والسيطرة الكاملة على المساجد والمنابر لمنع انتشار التطرف وتغيير المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين والوصول إليهم ونشر الإسلام الوسطى المستنير.

إطلاق قوافل ثقافية

وأطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عدد من القوافل الثقافية تعقد لأول مرة بالتعاون مع التربية والتعليم وجامعة الإسكندرية والأندية الرياضية الكبرى ومراكز الشباب قصور الثقافة بالإضافة إلى قوافل داخل المصالح الحكومية والشركات لتوعية الموظفين والمواطنين فى جميع القطاعات بالإسلام الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.

وعقدت أوقاف الإسكندرية قوافل على مدار شهر ربيع الأول فى جامعة الإسكندرية بحضور عدد كبير من الطلاب وشركة مياه الشرف والصرف الصحى وقصر ثقافة الأنفوشى والنوادى الرياضية الكبرى وهى تعقد لأول مرة بالإسكندرية.

الواعظات ودورهن فى نشر الإسلام الوسطى

ولم تغفل وزارة الأوقاف على تشجيع المرأة فى العمل الدعوى ومساعدتهن على نشر الإسلام الوسطى المستنر فى المساجد وعقد حلقات نقاشية داخل المساجد وحملات تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية والتوعوية التى تطلقها المركز القومى للمرأة.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، إن المحافظة بها 25 واعظة يشاركن فى الحملات التوعوية والقوافل الثقافية بجميع القطاعات ولهن دوراً مميزاً خاصة فى دروس المساجد ويلقين إقبالا كبيرا من السيدات.

وأضاف فى تصريات خاصة أن للواعظات دوراً كبيراً لا يقل أهمية عن دور الإمام خاصة فى التوعية الخاصة للسيدات وحل مشاكلهن والمشاكل التى تتعقل بالمواريث وكافة المشاكل التى قد لا تعلمها المرأة وتطلب تدخل الدين فيها.

تدريب وتأهيل 90 إماما

وعن تدريب الأئمة أكد أنه لم تغفل وزارة الأوقاف عن استحداث الطرق الجديدة للشرح للفت الانتباه وجذب المواطنين من خلال خبراء بالإضافة إلى تدريبهم على العلوم الشرعية وأصول الدين والعلوم الإسلامية وفى جميع المواد الدينية وهى عبارة عن مراحل وسيتم تدريب جميع الأئمة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لإرسالهم إلى محافظة القاهرة للمشاركة فى التجريب الذى أطلقته وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أنه خلال شهر ربيع الأول تم إطلاق أكثر من 150 قافلة دعوية على مدار الشهر بمناسبة المولد النبوى الشريف فى كافة المساجد والقطاعات للتوعية بأخلاقيات الرسول وتصحيحح عدد من المفاهيم وسيتم إطلاق العديد من القوافل الدعوية التى تحمل عناوين مهمة وتجيب على أسئلة المواطنين ومشاركتهم فى الإجابة على كافة الأسئلة.



















































