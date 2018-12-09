شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الحداد القاتل بدءا من قتل شاب بزعم علاقته مع زوجته بالصف حتى السجن المؤبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدرجه داخل "توك توك" إلى منطقة نائية بمركز شرطة الصف، وهناك انهال عليه ضربًا وطعنًا إلى أن سقط على الأرض، لف حول عنقه حبلا غليظا، وخنقه بشدة غير مبالً باحمرار وجهة وإشاراته المكتومة التى تستعطفه من أجل الصفح عنه، بعدها انهال عليه بضربة أعلى رأسه اسقطته على الأرض غارقًا فى دمائه، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ما سبق كان المشهد الأخير الذى سطره الحداد صاحب الـ23 عامًا، والذى قتل شاب بعدما أدعى أنه يرتبط بعلاقة عاطفية مع زوجته، وأنه أقام معها علاقة غير شرعية، انتقامًا منه، وثائرًا لشرفه على حد قوله فى التحقيقات التى أجريت معه عقب القبض عليه.

القضية بدأت بعثور أجهزة الأمن على جثة مجهولة الهوية لشاب فى بداية العشرينيات من عمره، مصاب بعدة كدمات وملتف حول عنقه حبل، ومصاب بجرح قطعى فى الرأس، وعليه بدأت أجهزة الأمن التحرى حول الواقعة، وتبين أن وراءها "امرأة" ارتبط بها المجنى عليه عاطفيًا وحينما علم زوجها قرر الانتقام منه بقتله.

بدأت أجهزة الأمن رحلة البحث عن الحداد القاتل، وتوصلت من خلال أقوال الشهود ورصد الأماكن التى يتردد عليها من ضبطه، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهامات، بقتل المجنى عليه، مبررًا فعلته بالثأر لشرفه الذى انتهكه المجنى عليه حينما اختلى بزوجته وأقام معها علاقة غير شرعية.

أصطحبت النيابة العامة المتهم إلى مكان الجريمة وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، وتبين من خلالها إجرائه اتصالًا هاتفيًا بالمجنى عليه طلب خلاله لقائه، وحينما تقابلا استقل معه "توك توك"، ونزل إلى منطقة نائية بمركز الصف بجنوب الجيزة، وهناك واجههة بما حدث بينه وبين زوجته، ولكن الضحية أنكر.

حاول الشاب المجنى عليه الهرب، فبدأت جريمة القتل، لاحقه الحداد واعتدى عليه بالضرب، حتى سقط على الأرض، فلف حول عنقه حبلًا كان أعده مسبقأ وأخفاه فى طيات ملابسه، وظل يخنقه حتى خارق قواه، بعدها ضربه بأداة حادة (حديدة) أعلى رأسه فسقط على الأرض غارقا فى دمائه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معه، وفور اكتمال التحقيقات وأدلة الثبوت أحيل للمحكمة التى قضت برئاسة المستشار محمد عوض الله بمعاقبته بالسجن المؤبد.