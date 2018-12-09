شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب تعليقًا على «فيلم الهرم الإباحي»: «ما نجيب مرتبة ونأجره مفروش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل الإعلامي عمرو أديب في ميعرض تعليقه على واقعة تصوير فيلم إباحي بين مصور دنماركي وصديقته فوق قمة هرم خوفو في الجيزة.

وقال في برنامجه «الحكاية» على فضائية «ام بي سي مصر»، مساء السبت: «فيه حد تحت سابك تطلع، واستغربت من الناس اللي بيقولوا إنها دعاية سياحية. يعني هي الدعاية متجيش غير كده؟».

وأضاف مستنكرًا: «ما نأجره مفروش، قعدة الهرم بكذا ونص الهرم بكذا، وقمة الهرم بقى هنجيب عشاء ومرتبة صغيرة، ما نأجره».