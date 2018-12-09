شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن قانون نقابة الإنشاد الدينى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، الأحد، مناقشة مواد قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، وذلك لتنظيم العمل بين المنشدين والمبتهلين، والحفاظ على حقوقهم القانونية، ويقدم الخليج 365، أبرز معلومات عن مشروع القانون.

1- ينشأ نقابة الإنشاد الدينى وتكون مقرها القاهرة ويشكل مجلس النقابة من الجمعية العمومية طبقا للائحة الداخلية

2- تضم نقابة الإنشاد الدينى جميع المشتغلين بالإنشاد الابتهالات والباحثين والثقافة الإنشادية

3- تهدف النقابة إلى الحفاظ على التراث الدينى من ابتهالات وتواشيح ومدائح نبوية من الاندثار

4-تهدف النقابة على تنمية فنون الإنشاد الدينى من خلال فرق الإنشاد وتشجيع كل ما هو جديد، بالإضافة إلى دعم جميع الأعضاء

5- تنقسم العضويات فى النقابة حسب القانون إلى عضوية عاملة وأخرى منتسبة وثالثة شرفية