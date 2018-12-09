شكرا لقرائتكم خبر عن جبروت المطلقين.. رجل يرفض علاج ابنه: "محدش يكلمنى لو مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، طالبت فيها بنفقة لطفلها المريض، بعدما رفض طليقها دفع النفقات اللازمة لعلاجه لدرجة دفعته بالتصريح بعدم رغبته فى معرفة أى معلومات عن مرضه حتى فى حال موته.

وتؤكد الزوجة "سحر.م.و" أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "وصلت لطريق مسدود مع زوجى بسبب عنفه وطريقته فى معاملتى وطفلى وطلبت الطلاق ولكنه رفض فلم أجد حل غير الخلع للهروب من جحيم الحياة برفقته، وعندها توعدنى بالندم بقية حياتى على إذلاله على حد قوله ليجعلنى كل يوم أدور فى المحاكم وأقسام الشرطة وراء عشرات البلاغات التى لاحقنى بها وخرجت من الزيجة خسارة كل حقوقى الشرعية".

وتضيف الزوجة: "بعد مرض نجلى وإصابته بالتهاب الكبد الوبائى وتدهور حالته رفض طليقى مد يد المساعدة لى ومنحى وطفلى حقوقنا، وتبرأ منا وتركه يصارع المرض".

وتتابع الزوجة: "لم أتصور أن عنفه وجحوده وأخلاقه السيئة ستطال نجلى أيضا ويعاقبه بسبب اتخاذى قرار تطليقه خلعا ويتخلى عنه عندما علم بمرضه، ويتنصل من دفع كل حقوقنا وسيتزوج ويعيش حياته دون أن يهتم بمصيرنا".

وتكمل سحر: "ذهبت مرات كثيرة وترجيته أن يدفع مصروفات علاج نجله دون فائدة، ولكنه رفض متعلل بضيق حالته المادية بسبب مصروفات زيجته الجديدة خلافا الحقيقة كونه ميسور الحال ويتقاضى راتب شهرى 11 ألف جنيه بخلاف امتلاكه لمحل تجارى، وأن علاج نجله مكلف وأنه غير ملزم بدفع ثمن علاجه".

وأكملت الأم: "هددته باللجوء للقضاء ولكنه زاد فى جبروته وثار وسبنى وطلب منى قائلا: "محدش يكلمنى حتى لو مات".