شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس تعقد اليوم مؤتمرا عن الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها العلمى الثانى بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة ولمدة يومين، تحت رعاية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور محمد صافى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، والدكتور إيهاب يسر أنور وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث.

وتتضمن محاور المؤتمر الضوابط الأخلاقية للإعلام من منظور الفقه الشرعى، وقواعد القانون الدولى المتعلقة بالإعلام، والحرية المسئولة للإعلام ودور الإعلام فى نشر الوعى القانونى، إضافة إلى الإعلام والاستثمار الأجنبى والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحماية الإجرائية فى مجال الإعلام، والمسئولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية.