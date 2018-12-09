أخبار مصر | بعد تعرض الصيدلانية شيماء عمر لحادث بمطار كازاخستان.. محي عبيد: حالتها جيدة الآن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعرض الصيدلانية شيماء عمر لحادث بمطار كازاخستان.. محي عبيد: حالتها جيدة الآن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أنه تم الاتصال بمستشفى medanta فى نيودلهي بالهند واطمئن علي الدكتورة شيماء عمر بعد تعرضها لحادث داخل مطار almaty فى كازاخستان.

وأكد نقيب الصيادلة أن حالة الصيدلانية جيدة وتم خروجها من المستشفى بعد التأكد من سلامتها، وعلاجها على نفقة السلطات الكازاخستانية، مشيرا إلى أن الحادث نتيجة إهمال جسيم من سلطات المطار، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.