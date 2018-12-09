شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يدعو لإسناد إدارة منطقة الأهرامات إلى شركة يابانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تسليم إدارة منطقة الأهرامات في الجيزة إلى شركة يابانية، في معرض تعليقه على تصوير فيلم إباحي على قمة الهرم الأكبر.

وقال في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «هي الدعاية للسياحة متجيش إلا كده، طيب نأجرها مفروش أحسن»، مشيرا إلى أن أحد العاملين «سهل صعود الشاب والفتاة إلى قمة الهرم».

وأضاف أن الواقعة كانت من الممكن أن تتطور للأسوأ، معقبا: «يجب تشديد الرقابة وعدم السماح لأي شخص بتكرار هذا الفعل»، فيما دعا إلى «تأجير منطقة الأهرامات لشركة يابانية لإدارته، وفي نهاية كل عام تحصل الدولة على مبلغ كبير، وليكن مليار دولار، أو تسليم المنطقة للعالم الكبير الدكتور زاهي حواس».