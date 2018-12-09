شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: عبور 445 سفينة قناة السويس بحمولة 30.1 مليون طن خلال 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الأربعاء قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 445 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 30.1 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور قناة السويس، 55 سفينة يوم الأربعاء قبل الماضى بحمولة 3.5 مليون طن، وعبور 50 سفينة يوم الخميس قبل الماضى بحمولة 3.2 ملايين طن، وعبرت يوم الجمعة قناة السويس 51 سفينة بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 49 سفينة بحمولة 3.2 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الإثنين 48 سفينة بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.6 ملايين طن، وعبرت يوم الأربعاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الخميس 49 سفينة بحمولة 3.2 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 445 سفن بحمولة 30.1 مليون طن.