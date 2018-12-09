شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء: طرح عقود مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية على السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطىء، فى تصريح خاص ل الخليج 365 أنه سيتم الشهر القادم طرح عقود تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل الذى تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر تبلغ نحو 31,5 مليون دولار، تمهيدا فى التنفيذ.

وتعد منحة الصندوق الأخضر أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كثمرة لجهود وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى مع الأمم المتحدة للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

و يهدف المشروع إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضه الحرجه بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، حيث سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع بمحافظة كفر الشيخ كأولوية أولي لوجود مناطق منخفضة بها وسيبلغ إجمالي الأطوال التي سيتم عمل الحماية لها 27 كيلومتر من إجمالي 70 كيلو متر موزعة على خمس محافظات مقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.