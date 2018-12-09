شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إفريقية البرلمان" يطالب بتدشين كيان يجمع الشباب المصرى والإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب شريف نادى، عضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، بتدشين كيان يضم شباب إفريقيا من معظم دول القارة السمراء، بحيث يجمع هذا الكيان الشباب المصرى الإفريقى، ويتم تنمية العديد من المهارات لديهم سواء فى مجال الاستثمار أو الصناعة وغيرها من المجالات وذلك من أجل تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإفريقى الإبداعية.

وقال عضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لعمل اتفاقيات متبادلة بين مصر ودول إفريقيا بشأن المجال التعليمى بحيث يدرس الطلاب المصريين تاريخ دول إفريقيا ويدرس الشباب الإفريقى فى مدارسهم تاريخ وحضارة مصر.

ولفت عضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لتدريب الشباب المصرى والإفريقى بشكل مستمر، وتعزيز التعاون بينهم وهو ما سينعكس بالإيجاب على العلاقات المصرية الإفريقية.