شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير كواشف سريعة بالمعامل للكشف عن متعاطى الاستروكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير كواشف سريعة تستطيع تحديد تعاطى مركبات الاستروكس المخدرة لأى شخص يجرى له التحاليل الخاصة بالمخدرات. وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"الخليج 365" إن هناك رصد دقيق لجميع المركبات المخدرة التى يتم تداولها فى السوق لإدراجها سريعا بجداول المخدرات ومن ثم معاقبة أى من يتاجر فيها أو يتعاطها وفق القانون. وتابع المصدر أن اللجنة الثلاثية المعنية بالبت فى المركبات المخدرة وإدراجها بجدول المخدرات تتابع وبشكل جيد نشاط المعامل المكلفة بالتحليل للكشف عن المركبات الجديدة .

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير كواشف سريعة بالمعامل للكشف عن متعاطى الاستروكس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .