شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية. وأشارت شركة مياه الاسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، أنه نظرا لكسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية قطر 1000 سم، مغذية لرافع مياه مرغم ؛ فقد أدى ذلك إلى ضعف و انقطاع المياه بمناطق مرغم والكيلو 19 و حتى الكيلو 43 يمين و يسار الطريق الصحراوى و مساكن الحرية و عبد القادر الجديدة و قشوع، و ذلك صباح اليومالأحد الموافق 9 ديسمبر و حتى الانتهاء من الاصلاح، وأكدت شركة المياه على أنة سيتم عودة المياه بعد إصلاح العطل.

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .