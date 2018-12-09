أخبار مصر | تعرف على توقعات طقس اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على توقعات طقس اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.