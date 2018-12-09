شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأرز: «التموين» تتعاقد مع مصانع «وطنية» لتوريد 35 ألف طن مكرونة شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر لديها ما يكفيها من الأرز، ونطمئن الشعب المصري إن «الأرز كتير».

وأضاف «شحاته» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم السبت، أن مصر قبل 15 يناير سيدخل لها «75 ألف طن أرز».

وأكد «شحاته» أن المواطن المصري «مستعجل جدا»، متعجبا: «الأرز المصري موجود في السوق والوزير هيعقد جلسة مع المزارعين الأسبوع المقبل وسيتفق معهم على السعر ولو رفضوا البديل الصيني موجود».

وأشار إلى أن «علي مصيلحي وزير التموين تعاقد مع مصانع وطنية على 35 ألف مكرونة شهرياً»