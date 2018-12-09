شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أكبر مركز لجراحة المناظير والجهاز الهضمي بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور طلعت سعيد، السبت، بحملات مكثفة أسفرت عن غلق أكبر مركز لجراحة المناظير والجهاز الهضمي بشبين الكوم، لمخالفته الاشتراطات الترخيصية، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ونقص في إجراءات مكافحة العدوى.

كما أسفرت الحملة عن غلق مركز للأشعة بمدينة تلا بالقوة الجبرية لإدارته دون ترخيص، وغلق عدد 2 عيادة أسنان بمدينة قويسنا بالقوة الجبرية، لمخالفتهما اشتراطات مكافحة العدوى وإلقاء النفايات الخطرة بالشارع، ومركز لأشعة الأسنان دون ترخيص.