شكرا لقرائتكم خبر عن هولندي يحصد كأس العالم لـ«البلياردو» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توّج اللاعب الهولندى ديك ياسبر، السبت، ببطولة العالم للبلياردو الفرنسى والمقامة بمنطقة خليج أبوسومة بمحافظة البحر الأحمر.

شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء السبت، ختام بطولة العالم للبلياردو، والتي شارك فيها عدد (٢١) دولة على مستوى العالم وهم (بلجيكا _ السويد_ فيتنام _ كوريا _ اليابان _ فرنسا_الدانمارك _ اسبانيا _ الأردن _هولندا _ اليونان _ ايطاليا _ تركيا _كوستاريكا _بيور _قبرص _ ألمانيا _ كولومبيا _ والولايات المتحدة الأمريكية _ المكسيك _ مصر).

وأقيمت المباراة النهائية، مساء السبت، بين الهولندى ديك ياسبر، والبلجيكى فريدريك كودرون، المصنف عالميًا.