شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: المشاكل الاقتصادية في فرنسا مستمرة دون حلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأسباب التي تقف وراء مظاهرات «السترات الصفراء» متعلقة بمشاكل اقتصادية ووعود الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال «بدر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن المشاكل الاقتصادية مستمرة دون حلول، ووعود ماكرون بإصلاح الأوضاع لم تحقق تقدماً.

وتابع: «الجمعية الوطنية الفرنسية لم تتخذ إجراءا معيناً يساعد على تدارك الوضع، وما يحدث في الشارع يحدث تلقائيا، جمهور مختلف الهويات تجمعه أولاً عدم الرضا وعدم وجود آليات غير مناسبة لإصلاح الوضع».

وأضاف أن «الفرنسي العادي لا يجب أن يكون راضياً بأي حال من الأحوال عن التخريب وحرق سيارات الشرطة».