شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: القيادة المصرية لديها توجه لعقد اتفاقيات مع الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حضور الرئيس على افتتاح مؤتمر «الكوميسا» بشرم الشيخ يؤكد النظرة المختلفة للقيادة السياسية لقارة أفريقيا.

وأضاف «بدراوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن مؤتمر الكوميسا «بداية كبيرة جدا للنمو الاقتصادي والتعاون بين أفريقيا».

وأشار إلى أن القيادة في مصر لديها توجه لعقد اتفاقيات مع الدول الأفريقية.