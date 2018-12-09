شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: علينا الاستثمار بالمناطق التي لا تنتج في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن «مصر إذا رغبت في زيادة العلاقات مع أفريقيا والتجارة علينا الاستثمار بالمناطق التي لا تنتج في أفريقيا، وهذا التحدي القادم».

وقال «بيومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين اليوم السبت، إنه كما ذكر الرئيس الاستثمار يحتاج لكثير من الأمور التي تيسره ولدينا الطاقة والكهرباء والبترول وينقصنا مسألة المواصلات والخدمات التي تسهل عملية التمويل.

كما شدد «بيومي» على ضرورة زيادة التعاون المصري مع الدول العربية، وزيادة الإنتاج المحلي كذلك.