شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: المرأة المصرية تمتلك خبرات تؤهلها لتولي المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة بشكل عام وقطاع الصحة على وجه خاص، حيث تتبنى الوزارة العديد من البرامج والسياسات من أجل تحسين صحة المرأة منذ 5 أعوام.

وأضافت «زايد» خلال جلسة «تنفيذ جدول أعمال السياسات المناصرة للمرأة»، ضمن فعاليات منتدى «إفريقيا 2018” المقام في مدينة شرم الشيخ، السبت، أن السيدات يمثلن 50% من إجمالي العاملين في المقر الرئيسي لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن مصر لديها 30% من الوزارات الحيوية تتقلدها السيدات، حيث أن الكثير من السيدات في مصر يمتلكن من الخبرات ما يؤهلهن لتولى المناصب القيادية، وذلك في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضحت أنه وزارة الصحة قامت بتوفير برنامج تأمين صحي للسيدات، في ظل قيام السيدات المصريات بإعالة نحو 35% من الأسر في مصر، لافتة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص عامًا للمرأة وجعلها على قمة أولوياته لتمكينها من لعب أدوار هامة في المناصب الحكومية، مطالبة بضرورة تبني القرارات التي تتعلق بقضايا المرأة لانعكاسها إيجابًا على الاقتصاد المصري وتحسين الناتج المحلي للدولة.