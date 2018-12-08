شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يطلق النار على شقيقه ونجله وينتحر بمبيد حشرى خلال مشاجرة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية علام التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة جريمة بشعة، حيث قام مزارع بإطلاق النار على شقيقة ونجله خلال مشاجرة عنيفة بينهم، بسبب الخلافات العائلية، ثم قام الجانى بالانتحار إثر تناوله مبيد حشرى .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى والرائد أحمد أباظة رئيس المباحث بمركز شبراخيت .

وتبين نشوب مشاجره بين "ك ا ع" 60 سنة مزارع وشقيقه الأصغر" ع.ا 57 سنة بسبب خلافات عائلية بينهما وتدخل نجل الثانى ويدعى "ا.ع" بإخراج سلاحه محاولا إطلاق النار على عمه، فقام الأخير بالاستحواذ على السلاح وأطلق النار عليه وعلى والده، مما أدى إلى مصرع نجل شقيقه وإصابة شقيقه.

عقب ذلك قام الجانى بضرب نجله المعاق "علاء" 25 سنة ببلطة حديدية، ثم أقدم على الانتحار بتناوله مبيد حشرى ليلقى مصرعه فى الحال.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعى بالاسكندرية ومستشفى إيتاى البارود العام

فيما تمكن ضباط مباحث شبراخيت بقيادة الرائد أحمد أباظه من ضبط السلاح الميرى المستخدم فى الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تحت رقم 6655 لسنة 2018 إدارى مركز شبراخيت تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.