شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات منزلية لكبار السن والمعاقين للكشف عن الإصابة بفيروس سى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد أبو سليمان - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، للفرق الطبية الخاصة بالمسح فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتقديم خدمة الزيارات المنزلية من الفرق المشاركة فى الحملة، للمواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة و المسنين لعدم قدرتهم على التوجه لأماكن الفرق الطبية القريبة منهم.

و أشار فى بيان صادر منذ قليل، أنه تلاحظ وجود إقبال لعدد كبير من المواطنين على المبادرة الرئاسية، وتم الإبلاغ عن وجود عدد من المسنين و الغير قادرين على التوجه لأماكن الفرق الطبية، و تم توجيه فرق طبية لمنازل المواطنين المستهدفين والغير قادرين في جميع انحاء المحافظة

و أكد " أبو سليمان " على أن الخدمات المقدمة بالحملة تشمل: تحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم والسمنة، مشيرا إلى أن هدف الحملة الرئاسية 100 مليون صحة هو الوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين بمحافظة الإسكندرية حفاظا على صحتهم و تقديم الرعاية الصحية اللازمة.