الثلاثاء.. مدبولي يشهد توقيع عقد سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، إلى تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى؛ لحضور توقيع عقد مشروع سد "ستيجلر جورج"، الذي تنفذه هناك شركة المقاولون العرب.

يرافق رئيس الوزراء في زيارته، المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، بالإضافة لعدد من المسؤلين بالدولة.

واستعرض الرئيس السيسي مع نظيره التنزاني، أمس، آخر تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا، والذي ستشيده شركة المقاولون العرب المصرية، وذلك في ضوء انعقاد مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مؤكدًا استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، مع الإشارة إلى أن سد "ستيجلر جورج" سيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بالقارة الإفريقية وأن مصر ستحرص على المشاركة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم التوقيع على عقد إنشاءه.