إعدام قاتل عروس بنها ومقتل منفذي حادث الدير وحريق باخرة الزمالك.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر والفصل بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث..

براءة 5 متهمين في قضية "إرهاب الزاوية الحمراء"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ببراءة الخمس متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بإرهاب الزاوية الحمراء"، التابعة لتنظيم القاعدة، والمقيدة تحت رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ".. للتفاصيل اضغط هنا

إعدام "الوزير" قاتل عروس بنها

قضت الدائرة الثانية لجنايات بنها، اليوم السبت، بإحالة "حسان الوزير" المتهم الرئيسي بقضية قتل "تقي ناجي" المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها" بالإعدام، وإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية للتصديق، وحجز باقي المتهمين للحكم بدور الإنعقاد الأول في يناير المقبل.. للتفاصيل اضغط هنا

حريق باخرة الزمالك

نشب حريق مساء السبت، أعلى سطح إحدى الباخرات العائمة بكورنيش منطقة الزمالك، وانتقل رجال الحماية المدنية والانقاذ النهري إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران.. للتفاصيل اضغط هنا

"الداخلية": مقتل إرهابيين من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، عقب ملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي بطريق دشلوط / الفرافرة بأسيوط .. للتفاصيل اضغط هنا

انفجار أسطوانة غاز بعقار في شبرا وإصابة اثنين

صرح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بوقوع انفجار في شارع الرافعي.. للتفاصيل اضغط هنا

رئيس محكمة: مصر ليس بها اعتقالات

استقبل المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، وفداً قضائياً رفيع المستوى من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين، ونائب السفير الصيني، وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى، لبحث التعاون القضائي بين الدولتين ومعرفة درجات التقاضي في المحاكم المصرية.. للتفاصيل اضغط هنا