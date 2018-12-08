"فتاة ليل تخاف الاغتصاب".. حبس 4 أشخاص بتهمة إلقاء سيدة من الطابق الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمهان، اليوم السبت، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بإجبار ربة منزل على إلقاء نفسها من الطابق الثالث لأحد العقارات خشية اغتصابها.

وقال أحد المتهمين في تحقيقات المستشار سيد محمد، مدير النيابة، إنه اتفق مع المجني عليها لممارسة الرذيلة مقابل 500 جنيه، ووصل إلى عقار مهجور بواسطة "توك توك"، فطلب منه السائق أن يشاركه ممارسة الجنس مع الضحية لكنه رفض.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن سائق الـ "توك توك" غادر مسرعًا، ثم عاد بصحبة اثنين آخرين من أصدقائه واقتحموا عليهما الشقة في وضع مخل، واعتدوا عليه بالضرب وأجبروها على المغادرة ثم طلبوا ممارسة الجنس مع المجني عليها لكنها رفضت فهموا باغتصابها، فألقت نفسها من "بلكونة" الشقة فسقطت جثة هامدة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها ودفنها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، ودلت التحريات أنها مطلقة وتعمل بالدعارة والتسول بمنطقة السيدة زينب، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.