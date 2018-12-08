المعاينة الأولية لحريق باخرة بالزمالك: ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق في إحدى الباخرات العائمة بمنطقة الزمالك.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع في أحد أجزاء المركب بسبب ماس كهربائي بأحد أجهزة المطبخ، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وشبّ حريق مساء اليوم أعلى سطح إحدى الباخرات العائمة بكورنيش منطقة الزمالك، وانتقل رجال الحماية المدنية والانقاذ النهري إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران.

وقال مصدر أمني، إن شرطة النجدة تلقت بلاغاً بالحريق فيما لم يتم حتى الآن التعرف على وجود خسائر بشرية أو إصابات وعدم معرفة سبب نشوب الحريق.