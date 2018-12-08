مصر | تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر عن 57357 لـ9 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر عن 57357 لـ9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى ٥٧٣٥٧ لحين انتهاء التحقيقات لجلسة ٩ فبراير المقبل. واختصمت الدعوى رقم ٤٩٥٥٨ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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