أخبار مصر | المصرية أميرة أبوشقة تحقق رقما جديدا ببطولة الشيخة فاطمة لرماية "الاسكيت" بدبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصرية أميرة أبوشقة تحقق رقما جديدا ببطولة الشيخة فاطمة لرماية "الاسكيت" بدبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الرامية أميرة أبوشقة بطلة الجمهورية للرماية لعام 2017-2018، في تحقيق رقم جديد لها ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان لرماية" الاسكيت" للسيدات، والتي تقام في دبي بمشاركة 21 دولة تتنافس في رماية الأطباق والبندقية والمسدس.

وأكد مجدي لطفي، رئيس اللجنة الفنية للأسلحة الخرطوش للاتحاد المصري للرماية، والمدير الفني للفريق القومي المصري،أن بطلة الجمهورية الرامية أميرة أبوشقة حققت رقم مصري جديد لها ببطولة الشيخة فاطمة لرماية" الاسكيت"، حيث حصدت المركز السابع بـ111 على125، وبهذا الرقم تكون تقدمت "أبوشقة" بشكل قوي وجيد حيث كان آخر رقم لها 107.

وأضاف "لطفي"، أن بطلة الجمهورية للرماية قامت بمجهود قوي وتنافسات علي المركز السادس وفقدته بفارق طبق واحد، مشيرا إلى أن الأداء الذي ظهرت عليه أداء مطمئن ومشرف خاصة أن البطولة شهدت منافسة قوية من قبل المشاركين وهم نجوم كبار على مستوي العالم في هذا اللاعبة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للأسلحة الخرطوش للاتحاد المصري للرماية، أن البطولة شهدت منافسة من 8 دول بمشاركة 17 رامية؛ لذلك كانت المنافسة قوية وهذا أمر إيجابي حيث يعد تدريب وتجهيز للرامية أميرة أبوشقة التي ستمثل مصر هي وزملائها في كاس العالم 2020 بالعين في دولة الإمارات.

وأشار المدير الفني للفريق القومي المصري، أن الفترة القادمة سوف تشارك "أبوشقة" في بطولة "أمير الكويت" بدولة الكويت في شهر يناير 2019 وبطولة "الجائزة الكبري" في قبرص وهذا أيضا يأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في كاس العالم القادم.

ومن جانبها قالت الرامية أميرة أبوشقة بطلة الجمهورية للرماية لعام 2017-2018، أنها سوف تكثف من التدريب من خلال معسكر للتجهيز إلى البطولات العالمية والتي سوف تقام في الكويت وقبرص تمهيدا للمشاركة في كاس العالم 2020.

وأضافت "أبوشقة" أنها حرصت على القيام بمجهود كبير في بطولة الشيخة فاطمة لرماية" الاسكيت"، والتي أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة، قائلة: "نحجت في تحقيق رقم عالمي جديد من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولة وخاصة في كاس العالم القادم 2020 والذي يُعد الهدف الرئيسي لمسيراتي الرياضية".

وتأتى بطولة الشيخة فاطمة فى إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصري مع الإمارات للعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة فى نسختها الأولى خلال العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.