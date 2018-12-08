أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب، يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل. وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات "بانوراما" التي شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018. وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة الى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

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