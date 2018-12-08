أخبار مصر | نقيب المهندسين: النقابة تضم أكبر تجمع هندسي في العالم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: النقابة تضم أكبر تجمع هندسي في العالم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين، بجميع الحضور وطلاب كليات الهندسة، متمنيا للطلاب الحاضرين النجاح والتفوق في حياتهم العملية والدراسية؛ لأنهم المستقبل القادم.

وأشاد ضاحي بدور نقابة المهندسين في التدريب للطلاب والمهندسين ككل، حيث أشار إلي الدورات التدريبية التي قامت بها النقابة اليوم بـ26 لتأهيل حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة لسوق العمل الفعلي.

وأكد نقيب المهندسين إلي ضرورة معرفة رأي الحاضرين بالدورات من خلال استبيان سيوزع عليهم عقب التكريمات، مشيرا إلي إقامة النقابة لمحاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الانجليزية واستعراض لأهم المنح الدراسية المخفضة.

كما أشاد بدور النقابة أيضا في جميع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في محافظات مصر المختلفة، وبدور المهندسين المصريين في جميع تحقيق التنمية المستدامة التي تسعي إليها الدولة.

وأكد علي أهمية دور المهندس المصري ودور مهنة الهندسة، "مهنة الهندسة مهنة عريقة لا يستهان بها أبدا"، وذلك بجانب الحفاظ على أخلاقيات المهنة.

وأوضح نقيب المهندسين علي دور النقابة لسد الفجوة بين الحياة الدراسية والتعليمية، مؤكدا أن النقابة تضم أكبر تجمع هندسي في العالم.

وفي ختام كلمته، أكد ضاحي إلي أن حديثي التخرج والطلاب هم مستقبل الغد وهم من سيمسكون راية مهنة الهندسة.

وجديرا بالذكر أن نقابة المهندسين أطلقت اليوم السبت، ملتقي لشباب المهندسين لدمج شباب المهندسين-حديثي التخرج وطلبه السنة النهائية بكليات الهندسة - بسوق العمل الفعلي عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني يتم تقديمها من خلال يوم الملتقي والذي سيتم خلاله أيضا تقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية علي اختلافها بالإضافة إلي محاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الانجليزية واستعراض لأهم المنح الدراسية المخفضة.

بالإضافة إلي اطلاعهم علي كافة الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة، وإتاحة تقديمها للحضور بصورة مجانية أو مخفضة من خلال العروض التي سيقوم بتقديمها رعاة اليوم والتي ستشمل أيضا عروضا لتدريبهم وتأهيلهم لاحقا في مقراتهم ومواقعهم المختلفة، "مكاتب وشركات أو مشروعات حقلية"، ويتخلل اليوم التعريف بنقابة المهندسين ودورها لشباب المهندسين.