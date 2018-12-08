شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: 7 إجراءات اتخذتها مصر لتمكين ودعم الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، كلمة خلال الجلسة التمهيدية لشباب رواد الأعمال بأفريقيا، مرحبًا بضيوف المنتدى من السادة رؤساء الدول والوزراء.

وقال الرئيس السيسي في كلمته إن مصر حريصة على القيام بعدة إجراءات لدعم رواد الأعمال من الشباب، مؤكدا أن ذلك سياسة تقوم بها مصر نحو الشباب بمجموعة من الوسائل المشجعة، لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال وهي:

1- تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلًا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

2- تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.

3- إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.

4- تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تزيين خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

5- تم تأسيس وتفعيل دور مركز «فكرتك شركتك» لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه رواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية.

6- تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال.

7- إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها لعرض أفكارها أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين في هذا المؤتمر.

ووجه الرئيس رسالة للشباب قائلًا: «أبنائي وبناتي شباب إفريقيا الواعد الطموح كونوا على ثقة في أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم.. وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار وأثق تمام أنكم أهلا لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق أمال القارة وحسن ظنها بكم، فأنتم أملنا ومستقبلنا».

وطالب الرئيس الشباب «العمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس والعزيمة التي لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع ملموس يثمر لكم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم».