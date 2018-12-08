شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منسوب البحر يقطع شاطئ بلطيم ويدفع المياه نحو الأراضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث قطع بشاطئ مدينة بلطيم فى كفر الشيخ ومرور المياه فى الأراضى الرملية غير المنزرعة حتى وصلت إلى مصرف المحيط الأيمن ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان، نتيجة ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة من تأثيرات التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا، وتسببت فى ارتفاع منسوب سطح البحر عن المنسوب الطبيعى بمقدار يتراوح ما بين 1.5 و2 متر، منذ مساء أمس الأول.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أن الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى وجّه جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق المحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث، وتوجه خالد مدين، رئيس مصلحة الرى، ومحمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وعبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، وعدد من قيادات الرى والصرف وحماية الشواطئ بالمحافظة، مدعومين بمعدات الوزارة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع، ووقف دخول مياه البحر إلى المصرف والترعة.

ووجّه المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه بسرعة تحرك أجهزة المحافظة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع وزارة الرى، وتمت السيطرة على الموقف ومنع تداخل مياه البحر بعد إنشاء سد مانع على جانب المصرف، وإغلاق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه إلى بدايتها، وأصبح الموقف آمنا عند هذا الحد.

وكلف الوزير والمحافظ الجهات المعنية من الرى والمحافظة بحسم هذا الأمر نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لمثل تلك الأحداث مستقبلا.