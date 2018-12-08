شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام منتدى «أفريقيا 2018»: اتفاقيات بـ280 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات منتدى «أفريقيا 2018»، فى نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى.. تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، أمس، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من زعماء القارة، وهو المنتدى الذى تتطلع مصر خلاله لبحث دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية «AfCFTA» حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحى بمصرف كيتشنر، بقيمة 213.9 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، بمحافظات الدقهلية والغربية وكفرالشيخ، وقال مدبولى إن الاتفاقية تأتى فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام كبير لمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن، كما شهد توقيع مصر والاتحاد الأوروبى منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بالمصرف، وتعزيز الإصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية، من خلال تعزيز عملية بناء القدرات، بقيمة 55.8 مليون يورو، فيما وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اتفاق تعزيز الإصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو، واتفاقيتين مع مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، عبدالوهاب البدر، لدعم إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء، كما شهدت توقيع عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات فى العين السخنة وغرب بورسعيد، بينما وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقداً مع شركة «نيوهورايزون تانك تيرمينال» لإنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، كما وقّع عقداً مع شركة السويدى للتنمية الصناعية لبناء مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، وتسويقها عالمياً لجذب الاستثمار الصناعى المحلى والعالمى للمنطقة الاقتصادية.