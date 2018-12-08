شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأعمال» يبدأ بيع الأراضى غير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الانتهاء من حصر 30 قطعة أرض غير مستغلة مملوكة لشركات القطاع تمهيداً لطرحها خلال الفترة المقبلة، على المطورين العقاريين من خلال مزايدة عامة لأعلى سعر، ومنح أولوية للسداد النقدى أو على أقساط لمدة 2 أو 3 أو 6 سنوات، فيما تتجه الوزارة فى وقت لاحق لطرح قطع أخرى بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وقال «توفيق»، فى تصريحات، أمس، على هامش المنتدى الأفريقى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، إنه من المقرر استغلال حصيلة البيع فى سداد الديون وتطوير الشركات القائمة وفقاً لاستراتيجية الوزارة الهادفة لتطوير قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بخبرات شركة القومية لإدارة الأصول برئاسة شريف سامى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، لتحديد الأراضى.

وأضاف أن طرح أصول شركة القومية للأسمنت التى وافقت جمعيتها العمومية على تصفيتها لعدم جدواها اقتصادياً، قد يحتاج إلى سنة لإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن طرح شركة الشرقية للدخان «أصبح على الأبواب»، موضحاً أن تراجع السعر العادل لسهم الشركة هو سبب تأخر طرح حصة إضافية من أسهمها فى البورصة.

كانت اللجنة العليا للطروحات الحكومية، أعلنت أن تأجيل طرح أسهم الشرقية للدخان جاء فى ضوء التطورات الأخيرة التى شهدتها أسواق المال العالمية، وتمثلت فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية، وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التى تواجه عدداً كبيراً من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وهى أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة ما أثر سلباً على سوق المال المصرية وأدى لتراجع بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وانخفاض فى قيمة التداول اليومى.