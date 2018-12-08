شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» عن واقعة الفيديو الإباحي: «بعض السائحين لديهم سلوك غير مسؤول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن «وزير الآثار، خالد العناني، أحال قضية الفيديو الإباحي أعلى الهرم إلى النائب العام والتحقيقات ستظهر ما إذا كانت صحيحة أم مفبركة وإذا كانت صحيحة فسيتم معاقبة المسئولين».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»: «هناك سور يحيط منطقة الأهرامات بالكامل وبعض السائحين لديهم سلوك غير مسؤول وتصدينا طوال الفترات الماضية لبعض التجاوزات».

وأردف: «إذا ثبت صحة مقطع الفيديو الإباحي أعلى الهرم فسيتم مراجعة الإجراءات الأمنية حول منطقة الأهرامات بالكامل». وتابع: «السور المحيط بمنطقة الأهرامات طوله حوالي 18 كيلومترا وهو معزز بكاميرات مراقبة تعمل ليلا ونهارا».